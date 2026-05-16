Про це президент Зеленський говорив у вечірньому зверненні.

Сьогодні ми говорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою по ситуації навколо Придністровʼя. Напередодні був новий крок Росії щодо Придністровʼя: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови. Крок специфічний – означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок. Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї. Вони і в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це для нас також виклик.



Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові. Я доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів.



Я хочу подякувати за цей тиждень і за нашу далекобійність усім нашим залученим підрозділам. Українські далекобійні санкції весь тиждень були активними. Воїни Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем, наших ракетних військ та інших складових Збройних Сил України, воїни Служби безпеки України, наші розвідки – ГУР, Служба зовнішньої розвідки – дякую всім вам, воїни, за влучність.



Ми працюємо активно і на традиційному санкційному напрямі. Ключове – це обривати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів. В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній із Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців. Звʼязки Росії зі світом, які працюють на війну, – це пряма загроза життю. Не тільки у нас тут, в Україні. Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії, в більш віддалених регіонах: російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною. Але що буде далі, куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу. Санкції, всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього.



Сьогодні говорив із Президентом Франції. Ми зараз домовляємося з партнерами про те, щоб формат «Україна плюс країни Е3» – Франція, Британія, Німеччина – щоб цей формат отримав додатковий зміст. Будуть зустрічі, будуть результати. Ми готуємо важливі зовнішньополітичні речі. Я дякую всім, хто допомагає нам!

Також не зупиняємось, щоб були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків, всіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші звʼязки зі світом, нашу державу, наших людей.