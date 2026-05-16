Міністр закордонних справ Андрій Сибіга отримав запрошення від китайської сторони, наразі ведеться робота над визначенням дати візиту до КНР.

Про це очільник МЗС розповів у телеефірі, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо запрошення, і я чекаю дату поїздки в Китай”, – сказав він.

Сибіга уточнив, що отримав запрошення, коли українська сторона зустрічалася з очільником МЗС Китаю Ван Ї у Мюнхені.

“І ми зараз працюємо над визначенням дати цієї (поїздки – ред.)”, – заявив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться про підготовку візиту Володимира Зеленського до Китаю, очільник МЗС зазначив: “Ми зацікавлені у встановленні діалогу найвищого рівня”.

