Військово-морські сили Фінляндії проведуть навчання Narrow Waters 26-1 поблизу кордону з Росією. Маневри розпочнуться з 18 травня та відбуватимуться у Фінській затоці.

До участі в них залучать близько трьох тисяч військовослужбовців. Про це йдеться на офіційному сайті Військово-морських сил країни, передає OBOZ.UA.

“Головні весняні навчання ВМС США Narrow Waters 26-1 відбудуться з 18 по 29 травня 2026 року”, – зазначається у повідомленні.

Навчання охоплять прибережні райони південної Фінляндії та Архіпелагове море. Загалом до маневрів залучать близько трьох тисяч військовослужбовців, а головною метою стане перевірка готовності підрозділів діяти в умовах реальних бойових дій.

Під час тренувань планується активне використання морських і повітряних безпілотних систем.

Наголошується, що до фінських сил також приєднаються іноземні військові контингенти: берегова єгерська рота ВМС Німеччини, приблизно 100 військових, та близько 30 морських піхотинців зі США.

