Десятки глядачів зібралися навколо круглого столу в тайванському місті Фенлінь. Там проходять щорічні перегони равликів.

Про те, чому допомагають перегони, йдеться в сюжеті телеканалу NTD, передає Інше ТВ.

Переможцем став молюск на ім’я «Брат Равлик». Він подолав дистанцію 33 сантиметри за три хвилини й три секунди.

Його власники отримали в нагороду органічні овочі та місцеві фермерські продукти. Вони вирощують равлика вже два роки.

«Я дуже нервував під час перегонів, бо він хотів звернути вбік. Але я постійно кликав його, тому він повернувся в правильному напрямку. І зрештою ми перемогли», – каже Ларрі Ло, учасник перегонів.

Фестиваль проходить в окрузі Хуалянь на сході Тайваню. Після руйнівного землетрусу в квітні 2024 року жителі вирішили не скасовувати перегонів.

«Через землетрус багато хто боявся приїжджати до Хуаляня. Ми подумали, що якщо люди приїдуть завдяки цій події, це допоможе нашій громаді. Тож ми все-таки провели перегони», – зазначає Чен Женьшоу, організатор перегонів.

Населення Фенліня скорочується, а понад 20% жителів старші за 65 років. Місцеві активісти пропонують молодим людям тимчасове житло та роботу, щоб вони могли спробувати пожити в маленькому містечку.

«Місцевим школам дуже потрібні вчителі. У нас також не вистачає соціальних працівників. Є багато вакансій», – каже Сюй Лу, жителька Фенліня.

Фенлінь входить до міжнародної мережі так званих «повільних міст». Вона підтримує невеликі населені пункти зі спокійним темпом життя та місцевою кухнею. Символ організації – равлик. Місцеві жителі сподіваються, що вона допоможе місту поступово повертати туристів та приваблювати нових жителів.

