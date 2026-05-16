Нарощування Росією озброєнь та особового складу свідчить про те, що вона зможе напасти на НАТО у 2029 році.

Про це, як пише Delfi, заявив генеральний інспектор бундесверу ФРН Карстен Бройєр в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Генеральний інспектор Бундесверу (ця посада відповідає посаді начальника Генштабу Збройних сил ФРН – Ред.) Карстен Бройєр попередив, що Росія може напасти на країни НАТО не пізніше 2029 року.

“Різні індикатори – нарощування озброєнь та особового складу, економічні та політичні події – сходяться в одній точці: 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так”, – заявив Бройєр в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung (SZ), опублікованому в четвер, 14 травня.

SZ також поговорила із британським колегою Бройєра, начальником штабу оборони Збройних сил (ВС) Великобританії Річардом Найтоном. Він не став називати точну дату можливого нападу РФ на країни альянсу, проте наголосив, що тенденція очевидна.

“Загроза наростає. Росія навчається в ході бойових дій в Україні та розробляє нові технології. Путін продемонстрував готовність нападати на суверенні держави. Чим ближче до російського кордону, тим гостріше це відчувається”, – наголосив британський воєначальник.

У світлі виведення американських військ з Німеччини та суперечливих сигналів з Вашингтона обидва генерали особливо наголосили на згуртованості НАТО. “Наша проблема – у Москві, і ніде більше”, – заявив Бройєр. Тому Німеччині вже зараз потрібні збройні сили, здатні у разі потреби негайно вступити в бойові дії (так звана готовність Fight-Tonight), зазначив він.

Генеральний інспектор Бундесверу також підтвердив, що заплановане за президента США Джо Байдена розгортання в Німеччині американських крилатих ракет великої дальності, ймовірно, не відбудеться. Спочатку передбачалося, що американські ракети послужать тимчасовим захистом до того часу, поки Німеччина створить власні ударні і оборонні засоби великої дальності. Розгортання крилатих ракет Tomahawk планувалося у відповідь на розміщення Володимиром Путіним ракет „Іскандер“ у Калінінграді, що включає Берлін у зону досяжності. За словами Бройєра, тепер федеральний уряд “в терміновому порядку вивчає перехідні рішення”, у тому числі можливе придбання вже доступних на ринку систем. З цією метою Бройєр нещодавно відвідав Пентагон. Наприкінці травня до Вашингтона вирушить міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, щоб продовжити переговори щодо закупівлі крилатих ракет Tomahawk.

Раніше британська газета The Financial Times повідомила, що Пентагон скасував розгортання у Німеччині ракет великої дальності. Скасування пішло за рішенням президента США Дональда Трампа вивести з Німеччини 5000 військовослужбовців – очевидно, у відповідь на різку критику канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем (Friedrich Merz) війни США проти Ірану.

