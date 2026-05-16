З початку травня понад 200 лікарів з країн, які не входять до ЄС, втратили право на роботу через відсутність сертифікатів про знання польської мови. Термін складання мовного іспиту для лікарів з умовними дозволами закінчився наприкінці квітня.

Найближчим часом в аналогічній ситуації може опинитися майже тисяча лікарів-іноземців, здебільшого з України.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Тим часом Сейм 15 травня проголосував за внесення змін до правил, які продовжують термін складання цього іспиту на один рік. Втрата дозволів може стати проблемою для лікарень, у яких працюють лікарі з України.

Голова Окружної лікарської палати у Варшаві доктор Артур Дробняк підкреслив, що лікарі, які отримали умовні дозволи на роботу в Польщі, користувалися спрощеним доступом до професії.

«Вони від самого початку мали неймовірно полегшений доступ до польської системи охорони здоров’я. Такого не зустрічається в масштабі світу. І навіть основних принципів, елементів, яких від них вимагали, частина не виконала. Більшість, звісно, виконала, а частина — ні. Я не уявляю собі, щоб лікарі, які два-три роки працюють у Польщі, не вміли розмовляти польською на рівні B1», — наголосив доктор Артур Дробняк.

Ухвалена Сеймом зміна правил стосується і медсестер з країн з-поза ЄС, які працюють у польській системі охорони здоров’я. Вони також повинні були до кінця квітня пред’явити сертифікат про володіння польською мовою на рівні B1.

