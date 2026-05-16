Інформація про те, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито звертався до ворожки щодо кадрової політики, порушила питання, чому люди при владі можуть звертатись до езотерики та яких рішень шукають. Ось як пояснюють це психологи, пише Телеграф.

Різка втрата землі під ногами

Психолог Валентин Кім наголосив, що різкий кар’єрний зліт за короткий проміжок часу може призвести до втрати точок опори, можливості спертися на звичні речі. До того, як Володимир Зеленський став президентом, Єрмак був звичайною людиною, а за рік — вже став фактично другою персоною в державі.

“В такій ситуації людина втрачає відчуття підлоги. Вона втрачає відчуття психологічної безпеки. Тому що опинилася в іншому світі, в ситуації, в якій саме від неї залежать рішення, а вона ще не звикла приймати такі рішення. Бо відповідальність – це теж звичка. І до неї треба звикнути, до неї треба адаптуватися. А часу на адаптацію нема. І в такій ситуації будь-яка людина починає потребувати (в ній прокидається внутрішня необхідність) спертися ще на чиюсь думку”, — пояснює Кім і наголошує — думка має бути надзвичайною, адже попередні точки опори “зараз всі вони опиняються набагато нижче за тебе”.

-Ти шукаєш якусь нову інституцію, нову інформацію, нову постать, яка для тебе має бути важливою, і ти сам наділяєш її авторитетом. Саме тому якісь альтернативні напрямки, якісь несподівані речі, якісь ворожки набирають такої ваги для людини при владі. І я думаю, що Андрій Єрмак саме через такі відчуття міг шукати людину, на думку якої він міг би спертися. Інколи може відбуватися таке, що людина слухає думку такого “експерта” і робить навпаки. Бо їй все одно необхідна чиясь думка, від якої можна відштовхнутися, – каже Валентин Кім.

Порівнюючи ситуацію із історією про духовника президента-втікача Віктора Януковича Зосіма, Кім наголосив — хоч спільні риси є, але є інший вимір. Звертатись до порад духовника, церкви, релігії, тобто вбудованих в суспільство інституцій простіше, ба більше — у Януковича це було не вперше.

-Для Андрія Єрмака ситуація складніше виглядає, бо він навряд чи був прихожанином, вірянином, який постійно звертався до священика, мав свого духовного пастиря, і в такій ситуації міг би знову звернутися до нього. А тут людина повністю відірвалася від попередньої платформи, злетіла дуже високо, де ніякої опори нема, — пояснює фахівець. Після кар’єрного зростання не залишилось авторитетів, на які можна покластись та прикритись.

-А прикривати своє рішення чимось внутрішнім, мотивованим треба. І саме тому з’являються такі ворожки, відуни, чаклуни тощо. Бо людині все одно треба спиратися на щось авторитетніше за себе, щоб тлумачити те чи інше своє рішення. Якщо робота з інституціями, церква, науковий керівник, ментор, — це якась соціальна інституція, в якій прописані ролі, там все зрозуміло і суб’єктивизму набагато менше. А коли знаходишся в стані швидкого пошуку, то авторитетом наділяєш [когось] із суто своїх суб’єктивних відчуттів. І таке буває дуже часто, — резюмує Кім.

Влада і магія: чому політики вдаються до езотерики

Заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, психолог Світлана Чуніхіна вказує, що могли бути й інші причини. Зокрема через те, що в політику йдуть люди, яких приваблює влада, а також тривожить перспектива її втратити.

“Зваблені владою люди зазвичай прагнуть керувати, але вони готові й підкорятися – головне, залишатися у цьому колі могутності і сили. Тим, хто “грає в престоли”, має бути знайомою стривоженість питанням здобуття і втримання влади, і ще більша стривоженість – на межі фобії – перспективою її втрати. І хоча ймовірність того, що владу зрештою буде втрачено, наближається до 100%, ми можемо пригадати безліч прикладів того, як зваблені владою люди готові будь-яким способом втримати невтримуване. Наприклад, звернутися до послуг магів і ворожок”, — каже фахівчиня.

Та є й інша причина, чому політики, і не тільки українські, можуть захоплюватись простими рішеннями, “згенерованими езотерично”. Зокрема йдеться про авторитарні особистості, які за своїми характеристиками схильні до забобонів.

-Віра в те, що доля людини визначена наперед, відчутно полегшує екзистенційний тягар. Мінус – відповідальність, плюс – захоплива гра у прикмети і можливість щось відкоригувати за допомогою правильно зробленого магічного ритуалу, – каже Світлана Чухніхіна, психолог.

Психолог пояснює, що зі своїми недоліками такі люди борються приписуванням вад іншим людям: “Саме тому політики, які вдаються до магічних послуг для захисту від злих сил свого статусу, статків, благополуччя, посади тощо, з високою ймовірністю самі є злою силою для когось. Вони самі докладали як прихованих, так і явних зусиль, щоб завдати шкоди суперникам”.

Чи є Андрій Єрмак такою особистістю чи відчув, що він в небезпечному становищі — не так важливо, наголошує Чухніхіна.

-Важливіше, що колишній голова Офісу президента – могутня “не перша, але й не друга” особа в Україні – не надто шукав рішень там, де їх варто було б шукати для країни, що воює – в солідарності, чесному визнанні помилок, відкритих розмовах із суспільством, що несе надважкий тягар війни, повазі до співвітчизників. За те і поплатився. І магія йому не допомогла, вважає Світлана Чухніхіна.

Зауважимо — сам Андрій Єрмак спростовує своє спілкування з ворожками чи консультації щодо державних посад.