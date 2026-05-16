Виставка до 100-річчя заснування Історико-археологічного заповідника «Ольвія», театралізовані екскурсії експозицією, різноманітні майстер-класи – ось неповний перелік заходів, які організував Миколаївський обласний краєзнавчий музей у межах традиційної акції «Ніч музеїв 2026».

На святі побував і кореспондент Інше ТВ.

Головною подією свята «Відлуння Ольвії» стало відкриття виставки до 100-річчя заснування Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія». Ця експозиція не стільки про археологію, вона про людей, які десятиліттями досліджували, берегли та відкривали світові античну перлину Миколаївщини, – про науковців, археологів, дослідників, чиї імена назавжди пов’язані з Ольвією та її історією. Безумовно, з історією заповідника пов’язано і ім’я її директора Романа Козленко, археолога, кандидата історичних наук, який добровольцем став на захист нашої країни 24 лютого 2022 року і захищає нас і досі.

Відмітимо, що колектив музею постарався зробити все, щоб кожному відвідувачу, незалежно від віку, було цікаво на святі. На миколаївців і гостей міста чекали театралізовані екскурсії експозицією, майстер-клас для дорослих від миколаївської художниці Світлани Чебанової «Колаж ольвійської амфори». Дуже багато заходів було для дітей – це і різноманітні майстер-класи, і зачіски та аквагрим у грецькому стилі від студентів Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну.

Певного колориту додали виставка костюмів проєкту «Terra Щаслива» Миколаївського ліцею «Академія дитячої творчості», археологічна майстерня на внутрішньому музейному майданчіку та античний кінозал із документальними фільмами про Ольвію.

