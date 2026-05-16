Керівник ОП Кирило Буданов дав інтерв’ю The Times, в якому, зокрема прокоментував переговори з російською стороною та заявив, що головним для нього є результат, а не довіра до РФ.

Якщо коротко, він сказав, що ціль виправдовує засоби. Мова йшла про переговори, і він сказав, що має досягти результату, все одно, якими методами чи формами. Якщо вони забезпечать цей результат – вони хороші.

-Ми багато років з ними мали справу. Тож, повірте, я знаю, як з ними розмовляти – сказв Буданов.

Він вкотре підкреслив, що вірить у переговорний процес, інакше б цим не займався.

Щодо партнерів, то Україна готова ділитися з партнерами досвідом ведення війни, захисту інфраструктури та роботи держави в умовах війни.

Нагадаємо також, “Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Я б знав”, – Буданов