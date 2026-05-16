Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Мадяр (Роберт Бровді) нагадав білоруському диктатору Лукашенку про неминучу відповідальність.

-Мінський гауляйтере Лукашеску!

Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України, кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку…

Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про «нейтралітет», але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців.

Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса, – попередив Мадяр.

