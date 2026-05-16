Український дизайн отримав міжнародне визнання у США. Проєкт приватних гостьових будиночків «Хата-Мазанка», створений київською компанією YOD Group, став переможцем престижного конкурсу Hospitality Design Awards, який щороку визначає найкращі архітектурні та дизайнерські рішення у сфері гостинності.

Дизайн поєднує традиційну українську архітектуру з сучасними технологіями та концепцією зеленого туризму, передає НП.

Цього року у конкурсі брали участь майже 1200 проєктів із США, Канади, Мексики, Китаю та країн Близького Сходу.

Український проєкт переміг у номінації «Поза гостинністю», обійшовши низку сильних американських та міжнародних конкурентів.

Дизайн «Хати-Мазанки» натхненний традиційною українською сільською архітектурою — зокрема очеретяними дахами, високими конструкціями та відчуттям домашнього простору. Водночас архітектори переосмислили класичну форму, використавши скляні стіни замість традиційних матеріалів.

Висота даху, яка сягає до 10 метрів, дозволила приховати сучасні інженерні системи — вентиляцію та опалення, зберігши при цьому чисту архітектурну форму.

Усі елементи проєкту — як зовнішні, так і внутрішні — виготовлені українськими виробниками.