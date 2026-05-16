На Закарпатті чоловік планував заробити 25 тисяч доларів США за продаж немовляти.

46-річний чоловік намагався продати за кордон 11-місячного малюка під виглядом усиновлення іноземцями. Він працював вихователем у місцевому інтернаті.

Чоловік домовився із жінкою з Житомира, яка перебувала у складних життєвих обставинах, що за 5 000 доларів США вона віддасть малюка на усиновлення до Іспанії. Він двічі зустрічався з потенційною жертвою та під час спілкування фотографував хлопчика, щоб показати його потенційним замовникам.

Для реалізації злочину зібрав необхідні документи, проінструктував жінку щодо перетину державного кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті.

Правоохоронці викрили його у червні 2023 року безпосередньо на пункті пропуску «Малі Селменці» при спробі перетнути держкордон із дитиною. З того часу чоловік утримується під вартою.

Закарпатська обласна прокуратура довела у суді його вину, суд призначив йому максимальне покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Але, виявляється, це не єдиний його злочин – у червні 2025 року він був засуджений за привласнення понад 6,3 млн грн державної допомоги, призначеної родині загиблого військовослужбовця. Тоді він, користуючись довірою родини як хрещений батько загиблого, переказував кошти на власні рахунки, знімав готівку та витрачав їх на особисті потреби.