У Генштабі повідомили про ураження пунктів управління та інших об’єктів ворога, а також про результати ураження Рязанського НПЗ.

Вчора та у ніч на 16 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема, уражено пункт управління ворога у районі Покровська Донецької області, а також пункт управління БпЛА противника у Графському на Донеччині.

Також уражено ангар з військовою технікою противника у Селидовому Донецької області.

Крім того, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині.

Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у районах низки інших населених пунктів.

Уточнено результати влучань в ніч на 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ (Рязанська обл., рф) – пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України.