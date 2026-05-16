Час висадки огірків у відкритий ґрунт триває. У цей період рослинам вкрай важлива підтримка у вигляді вітамінів і мінералів. Правильне підживлення на старті не тільки стимулює бурхливе плодоношення, але й закладає міцний імунітет, захищаючи ніжні сходи від підступних грибкових захворювань.

Багато дачників звикли використовувати “хімію”, проте професійні садівники з Польщі розкрили рецепт ще більш ефективного “домашнього еліксиру” на основі всім знайомої прянощі — звичайної куркуми. Ця спеція – найпотужніший природний антисептик з антибактеріальними властивостями.

Як приготувати чудо-добриво

Візьміть 2 чайні ложки куркуми та 1 столову ложку харчової соди (вона посилює дію спеції та допомагає знезаразити ґрунт від спор грибка).

Залийте суміш 2 літрами води, що відстоялася.

Ретельно перемішайте та дайте настоятися протягом кількох годин.

Як застосовувати

Отриманий концентрат слід розвести з водою у співвідношенні 1:2. Поливайте огірки цією сумішшю відразу після посадки, а потім повторюйте процедуру раз на два тижні протягом усього сезону.

Тандем куркуми та соди гарантує міцні стебла, здорову кореневу систему та надійний захист від більшості городніх хвороб. Ваші огірки будуть не лише зростати швидше, а й радувати врожаєм до самих холодів.