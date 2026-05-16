Очільник ОП Кирило Буданов визнає проблеми мобілізації, але переконаний, що тільки добровільним рекрутингом потребу на задовольнити після стількох років війни.



Про це він сказав у інтерв’ю The Times. Буданов визнав перегини на місцях та запевнив, що з ними борються, але поповнення війська — це життєво необхідний для України процес. У всі країни, які воювали, стикалися з такими ж проблемами. Він нагадав про антивоєнні виступи у США і зародження руху хіпі – як один із проявів суспільного спротиву мобілізації.

У той же час Буданов проте зниження мобілізаційного віку та мобілізація українців у віці 18−25 років, тому що це призведе до того, що буде знищене ціле покоління.

«Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18−25 років — ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління», — сказав глава ОП.

