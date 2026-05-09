Президент Туреччини висловив упевненість, що майбутня архітектура Європи лишатиметься «залишатиметься неповною та вразливою в управлінні кризами» без його країни. Так своєрідно Ердоган привітав ЄС із Днем Європи.

У своєму зверненні з нагоди Дня Європи, який відзначають 9 травня, Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що принципи, на яких 76 років тому будували Євросоюз, зараз випробовуються численними кризами, серед яких війни, політичні виклики та економічні труднощі. Про це інформує RFI Українською з посиланням на Anadolu Ajansı.

З огляду на це турецький лідер вважає, що ЄС варто проводити більш інклюзивну та обʼєднувальну політику. А також нагадав про статус Туреччини, яка прагне стати частиною блоку чимало років:

«Туреччина, як країна-кандидат на членство в Європейському Союзі, залишається важливою та незамінною частиною цього процесу».

Він також зазначив, що Туреччина прагне розвивати свої відносини з ЄС на «взаємно вигідній основі», тож готова до взаємних зобов’язань. Але особливо Ердоган наголосива на тому, що Анкара очікує від Європейського Союзу щирої волі та перспективи повноцінного членства.

«Як ми вже заявляли раніше, потреба Європейського Союзу в Туреччині перевищує потребу Туреччини в блоку, і очікується, що ця потреба ще більше зросте в майбутньому», – підкреслив Ердоган.

