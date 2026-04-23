Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара докладає зусиль для відновлення переговорного процесу між Україною та росією та прагне організувати зустріч на рівні лідерів країн.

Про це повідомила пресслужба турецького президента після зустрічі Ердогана з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Анкару, як пише «Слово і Діло», передає Reuters.

За словами турецького лідера, Туреччина продовжує працювати над завершенням війни шляхом дипломатії та намагається повернути сторони до діалогу.

Зокрема, Ердоган сподівається, що вдасться колись організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля путіним.

Під час розмови з Марком Рютте Ердоган також наголосив на важливості збереження трансатлантичних зв’язків, водночас закликавши європейських союзників по НАТО брати більше відповідальності за безпеку регіону.

Як відомо, Туреччина з початку повномасштабного вторгнення рф підтримує контакти як з Києвом, так і з Москвою та неодноразово виступала посередником у переговорах.

