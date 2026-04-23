22 квітня Європейська комісія та Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 млн євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні.

Оголошення було зроблено під час бізнес-саміту ЄС–Україна в Брюсселі, інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Комісія розширює гарантії Європейського Союзу для Групи ЄІБ, що дасть змогу надати понад 450 млн євро фінансування на відновлення України. Крім того, пакет передбачає близько 150 млн євро грантів ЄС і технічної допомоги.

Фінансування ЄІБ за підтримки гарантій Європейського Союзу буде спрямоване на ключові сфери економіки України та повсякденного життя громадян — зокрема дороги, залізниці, енергетичні мережі, а також енергоефективність житла й громадської інфраструктури. Воно також охоплюватиме міську мобільність і освіту, сприяючи збереженню базових послуг та підтримці довгострокового відновлення і реформ.

«Сьогоднішнє оголошення відображає силу партнерства ЄС з Україною, — зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер. – Ми посилюємо нашу підтримку, щоб забезпечити конкретні інвестиції там, де вони найбільш потрібні — від енергетичної безпеки до транспорту та житла. Ми залишаємося відданими підтримці відновлення України та її шляху до європейської інтеграції».

Гарантії Європейського Союзу доповнюють 2 млрд євро гарантій, наданих Групі ЄІБ у 2025 році в межах інструменту «Ukraine Investment Framework», що є частиною програми Європейського Союзу «Ukraine Facility» обсягом 50 млрд євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Разом ці гарантії розширюють можливості Групи ЄІБ підтримувати пріоритетні напрями відбудови України.

«Зараз гарний час інвестувати в Україну, — сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. – Країна стає одним із найбільш стратегічних інвестиційних напрямів у Європі — інноваційною, сповненою потенціалу та дедалі більш важливою для майбутнього Європи. Співпраця між компаніями ЄС та України також закладає основу для посилення європейського суверенітету у критично важливих технологічних сферах».

Спільна ініціатива відображає підхід «Team Europe», який об’єднує інституції Європейського Союзу для мобілізації інвестицій, підтримки базових послуг та сприяння Україні у розбудові більш стійкого й сталого майбутнього.

«Ці додаткові гарантії ЄС мають велике значення, зокрема для підтримки проєктів державного сектору та відновлення критичної інфраструктури й енергетики, — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. – Вони забезпечують можливість одному з наших ключових інвестиційних партнерів, ЄІБ, розширити фінансування нагальних проєктів по всій країні. Ми вдячні нашим європейським партнерам за цей новий пакет фінансової підтримки та очікуємо на його швидку реалізацію, що є критично важливим для задоволення нагальних потреб відновлення».

Довідково:

«Ukraine Facility» — це програма фінансової допомоги Європейського Союзу для України. На період 2024–2027 років ЄС виділить 50 млрд євро для фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій та надання технічної підтримки для реалізації програми.

«Ukraine Investment Framework» — це інвестиційний компонент програми ЄС «Ukraine Facility», спрямований на залучення державних та приватних інвестицій для відбудови України. Він реалізується через європейські та міжнародні фінансові установи, зокрема Групу ЄІБ, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію, Банк розвитку Ради Європи, а також двосторонні фінансові установи, такі як банки розвитку держав-членів та агентства експортного кредитування. Завдяки цьому компоненту фінансовим установам надаються гарантії для зниження інвестиційних ризиків і стимулювання інвестицій. Компонент також передбачає можливість надання грантів і технічної допомоги.

