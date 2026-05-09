Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у тому, що вона нібито відмовилась від обміну полоненими.

Про це диктатор заявив російським пропагандистам після параду 9 травня, передає «NV».

Путін стверджує, що 5 травня Росія передала українській стороні пропозицію про обмін та направила список 500 полонених українських військових.

«Спочатку реакція була така, що потрібно подивитися уважніше, можливо не всі 500, можливо 200, а потім взагалі вони зійшли з радарів і прямо сказали, що вони не готові до цього обміну», — заявив диктатор.

