У Вашингтоні відбулися слухання Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF), присвячені впливу порушень свободи віросповідання на дітей.

Окрему увагу правозахисники та експерти приділили ролі Російської православної церкви (РПЦ) у насильницькій депортації та спробах знищення української ідентичності неповнолітніх.

Про це пише «Слово про Слово» з посиланням на United States Commission on International Religious Freedom.

Під час слухань Владислав Гаврилов, дослідник Джорджтаунського університету, заявив, що російська держава використовує РПЦ як активний інструмент повномасштабного вторгнення. За його словами, структури Московського патріархату безпосередньо залучені до процесу депортації українських дітей.

Багато викрадених дітей було розміщено в пунктах тимчасового проживання, частина з яких фінансується та керується безпосередньо РПЦ. Міністерство надзвичайних ситуацій РФ тісно співпрацює з церковними структурами для координації цих дій.

Голова USCIRF Вікі Хартцлер підкреслила, що окупанти цілеспрямовано атакують українських дітей, намагаючись стерти їхню культурну та релігійну приналежність. РПЦ допомагає реалізовувати програми ідеологічної обробки та військової підготовки, спрямовані на те, щоб викрадені діти забули своє коріння.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський ввів нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей, та проти суден тіньового флоту рф