Європейське космічне агентство готується до виконання унікальної місії — встановлення сейсмометра прямо на астероїд розміром з Ейфелеву вежу, що наближається до Землі. Мета – перевірити готовність людства до подібних космічних загроз та вивчити особливості астероїду.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Відкритий вченими в 2004 році астероїд Апофіс довгий час наводив астрономів на жах — при діаметрі в 330 метрів, що відповідає висоті Ейфелевої вежі, і масі від 40 до 50 мільйонів тонн його зіткнення з Землею викликало б незворотні руйнації, землетруси і цунамі по всьому світу.

Тепер розрахунки виключають ризик зіткнення, але 13 квітня 2029 року Апофіс все ж таки пройде всього за 31 600 км від поверхні Землі — ближче, ніж багато супутників. Астероїд підійде настільки близько, що земне тяжіння «струсне» його, змінить обертання та викличе зсуви на поверхні.

Така подія дає вченим унікальну можливість протестувати варіанти планетарного захисту Землі та вивчити структуру небесного тіла, а ще те, як воно деформується під впливом гравітації Землі, і як змінюється його орбіта. Для цього прямо на льоту на Апофіс встановлять сейсмометр. Крім того, туди доставлять спеціальний зонд, який вивчить внутрішню структуру Апофісу.

Дослідники не дарма називають астероїди джерелом знань. Саме ці небесні тіла були будівельними блоками, з яких сформувалися планети. Аналізуючи їх, вчені повертаються до витоків Сонячної системи та появи життя на Землі, — багато астероїдів містять основи ДНК і амінокислоти.

Кульмінація місії відбудеться у п’ятницю, 13 квітня 2029 року, коли Апофіс пройде на найкоротшій відстані від Землі. Цього дня понад два мільярди людей у ​​Європі, Африці та Азії зможуть побачити астероїд неозброєним оком — він виглядатиме як крапка, що світиться, що перетинає небо.

