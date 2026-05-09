Після мобілізації місцевого представника ромської громади біля 2 відділу Хустського РТЦК та СП у Міжгір’ї зібралося близько 30 людей, які почали виламувати двері та намагатися прорватись всередину ТЦК.

У відповідь військовослужбовці ТЦК відкрили вогонь.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає Інше ТВ.



«За наявною у мене інформацією, було здійснено щонайменше 4 постріли. Більшість – зі стартового пістолета, щонайменше один постріл – з автомата Калашникова. Як стверджують джерела, постріл з автомата був здійснений холостим набоєм», – зазначив журналіст.

Офіційних коментарів від представників ТЦК наразі немає.

