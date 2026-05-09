У суботу, 9 травня, у місцях пам’яті радянських солдатів у Латвії зафіксовано окремі випадки використання символів, що прославляють військову агресію, а також виявлено кілька осіб у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Про це інформує LSM.lv з посиланням на Державну поліцію. Проте, за оцінкою правоохоронних служб, день поки що минає без значних інцидентів.

З метою забезпечення громадського порядку та безпеки у зв’язку з 9 травня Держполіція Латвії сьогодні працює у посиленому режимі та у тісній співпраці зі Службою державної безпеки.

До 15:00 поліція розпочала 35 проваджень про адміністративні правопорушення у зв’язку з пам’ятними заходами на честь радянських солдатів, у тому числі в цифровому середовищі. Майже всі провадження розпочато через використання в громадських місцях символіки, що прославляє військову агресію та військові злочини.

Наприклад, у Ризькому регіоні в окремих випадках на одязі людей були елементи з символами, що прославляють військову агресію, — гербом Росії, написом Russia, георгіївською стрічкою та ін.

У Даугавпілсі зафіксовано випадок, коли чоловік 1981 року народження в стані алкогольного сп’яніння ходив з портативною колонкою, з якої звучала пісня, що прославляла військову агресію, а в Ризі на Плявнієцькому цвинтарі чоловік програвав таку пісню зі свого автомобіля.

Також розпочато два адміністративні провадження за перебування у громадському місці у стані сп’яніння — дві людини перебували в сп’яніннях у п’ять і дві проміле біля пам’ятних місць у Саласпілсі.

