Крадіжки худоби стають у Німеччині серйозною проблемою для фермерів: іноді за одну ніч пропадають цілі череди. Крім фінансових втрат, злочини важко позначаються на постраждалих, а слідчі підозрюють професійні банди з-за кордону.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Фермер із Раддуша в районі Оберспреєвальд-Лаузіц вранці у п’ятницю повідомив у поліцію, що з пасовища викрали його череду з 48 голів великої рогатої худоби. Усього за два тижні до цього невідомі вкрали 74 голови худоби неподалік Херцберга в районі Ельбе-Ельстер в Бранденбурзі. На місці злочину виявили сліди вантажівки.

У квітні подібний випадок стався у Фалькенберзі, також у районі Ельбе-Ельстер, де з племінного господарства зникло 69 телят. За даними слідства, зловмисники заїхали на територію віддаленим під’їзним шляхом на великій вантажівці — приблизно 40-тонником з напівпричепом — і під’їхали прямо до дверей корівника. Усередині вони цілеспрямовано відбирали телиць віком від трьох до шести місяців і в результаті загнали у вантажівку 69 тварин.

Крадіжки сільськогосподарських тварин у Німеччині – овець, великої рогатої худоби, гусей і навіть бджолиних сімей – все частіше стають серйозною проблемою.

За наявними даними, особливо у Східній Німеччині почастішали випадки, коли великі стада, зважаючи на все, цілеспрямовано крадуть організовані групи злочинців. Основним регіоном, де фіксується найбільше таких злочинів, зараз вважається Бранденбург.

За оцінкою слідчих, у багатьох випадках за цим стоять професійно організовані банди. Злочинці приходять уночі. Щоб приховати походження тварин, вони знімають бирки з вух або замінюють їх фальшивими мітками.

Іноді з’являються вказівки на те, що при вантаженні використовують седативні препарати, щоб тварини залишалися спокійними.

Зростаючу злочинність у сільській місцевості дедалі частіше описують терміном «farm crime». Крім крадіжок худоби, злочинці все більше полюють на дорогу сільгосптехніку та GPS-системи тракторів.

У той час, як в окремих федеральних землях, таких, як Нижня Саксонія і Мекленбург-Передня Померанія, фіксується зростання числа таких злочинів, інші регіони, наприклад Шлезвіг-Гольштейн, нещодавно повідомили про невелике зниження, хоча рівень залишається високим. Торік у листопаді телеканал NDR випустив репортаж під назвою «Місце злочину: ферма. Крадіжки у селі». У ньому говорилося, що більше половини фермерів на півночі Німеччини стикалися з крадіжками: крім тварин, у них викрадають урожай і сільгосптехніку.

У багатьох господарствах уже запроваджують додаткові заходи безпеки. Серед них відеоспостереження, найкраще освітлення тваринницьких приміщень, а також цифрові мережі оповіщення між фермерами, наприклад, регіональні групи в WhatsApp. Їхня мета — швидше ділитися підозрілими спостереженнями та по можливості запобігати крадіжкам на ранній стадії.

Оскільки сільськогосподарських тварин у Німеччині реєструють у централізованих базах, поліція припускає, що значну частину викраденої худоби вивозять до країн Східної Європи або за межі ЄС. У принципі перевезення тварин під час перетину кордону мають контролюватись. Не виключено, що тварин переправляють через кордон у закритих вантажівках, не призначених для транспортування худоби.

За даними федерального уряду, офіційної статистики з усіх випадків крадіжок (сільськогосподарських) тварин та місць злочинів не ведеться. Причина в тому, що в Німеччині тварини юридично вважаються «річчю», тому такі злочини в кримінальній статистиці проходять як крадіжки «предметів».

