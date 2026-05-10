Сьогодні другий день “триденного перемир’я”, РФ отримала, що хотіла і чого не хотіла. Тепер Путін мститься за приниження і намагається відігратися. Саме цим пояснюється його заява про те, що Україна нібито зриває обмін полоненими.

І як сказало РБК-Україна джерело у владі, Росія намагається ускладнити процес обміну полонених, який має відбутися в рамках триденного перемир’я з Україною. Однак це буде зривом домовленостей з США.

“Вони розуміють, яке значення обміни мають для українців, тому завжди намагаються все ускладнити. Але в цьому випадку була розмова за посередництва США”, – наголосило джерело.

Тож, за словами співрозмовника, тепер справа також за США, чи здатні вони гарантувати те, про що говорилося.

“По обміну явно ще будуть активні перемовини. І зривають вони обіцянку не стільки нам, скільки Сполученим Штатам”, – резюмувало джерело.

Пізно ввечері 9 травня російські загарбники атакували Харків дроном – влучили у 9-поверхівку, внаслідок чого постраждали 4 людини, зокрема 2 дитини.

У той же час, за даними Генштабу, протягом доби відбулося 121 бойове зіткнення.



Противник задіяв для ураження 4737 дронів-камікадзе та здійснив 1524 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Ось і все перемир’я.