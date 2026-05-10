Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб
танків – 11 920 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од.
артилерійських систем – 41 787 (+75) од.
РСЗВ – 1 782 (+2) од.
засоби ППО – 1 373 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 362 (+11) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од.
крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 95 479 (+227) од.
спеціальна техніка – 4 176 (+3) од.
Дані уточнюються.