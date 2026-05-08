Україна спільно зі шведськими партнерами працює над посиленням авіації та протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони України після зустрічей у Стокгольмі Міністра оборони України Михайла Федорова з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Під час розмови зі шведським колегою Михайло Федоров обговорив процес забезпечення України винищувачами Gripen.

Посилення протиповітряної оборони та авіаційної компоненти – один із ключових напрямів для реалізації стратегії оборони України та захисту українського неба.

Михайло Федоров подякував Швеції за системну підтримку України, зокрема за допомогу у сфері ППО, участь у механізмі Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) та підтримку інших пріоритетних напрямів оборони.

Сторони також обговорили розвиток співпраці в оборонно-промисловому комплексі. Серед перспективних напрямів – спільна робота над антибалістичними рішеннями та іншими технологіями, які можуть посилити обороноздатність України та партнерів.

Україна також представила інші напрямки підтримки, які залишаються критично важливими:

підтримка Чеської ініціативи для отримання боєприпасів підвищеної дальності;

підтримка PURL та JUMPSTART;

спільний розвиток спроможностей middle strike.

Окремо сторони обговорили співпрацю в межах коаліцій спроможностей, зокрема Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Українська сторона запропонувала шляхи розвитку оборонних спроможностей Швеції у межах win-win партнерства.

Український досвід та технології вже зараз можуть посилювати Швецію та інших союзників України.

Зокрема, Україна пропонує запустити проєкт BRAVE SWEDEN на базі кластера оборонних інновацій Brave1. Це дозволить підтримувати спільні проєкти та оборонні стартапи, а також обмінюватися досвідом сучасної війни.

Також Михайло Федоров зустрівся з представниками компанії Saab. Ключовою темою переговорів стали літаки Gripen.

Українська сторона розглядає цей напрям як один із потенційних геймчейнджерів для посилення обороноздатності.

Серед інших пріоритетів співпраці – радари та супутниковий зв’язок.

Зі свого боку Україна запропонувала компанії доступ до бойового досвіду, даних та українських цифрових рішень, зокрема системи DELTA. Сторони також обговорили можливості спільного виробництва.

Михайло Федоров подякував Saab за підтримку України та ефективні рішення, які посилюють Сили оборони.

Окремо Міністр оборони провів зустріч із компанією Ovzon. Сторони оглянули рішення компанії у сфері супутникового зв’язку та проаналізували можливість масштабування для потреб Сил оборони.

Крім того, Михайло Федоров провів зустріч з парламентарями Риксдагу Швеції на чолі зі спікером Андреасом Норленом та Петером Хулквістом, головою парламентського комітету з питань оборони.

Очільник Міноборони представив прогрес реалізації стратегії оборони та успіхи України у трьох головних напрямках: повітря, земля та економіка.

Він висловив вдячність парламентарям та народу Швеції за лідерство у підтримці та надзвичайно високу якість допомоги Україні.

Зокрема, Україна та Швеція ефективно співпрацюють у критичній сфері ППО, радарів, РЕБ. Також Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів.

У свою чергу Україна розвиватиме спільні проєкти зі Швецією у межах взаємовигідної співпраці.

