Міжнародні резерви України на початок травня становили 48,2 млрд дол. США, зменшившись на 7,3% за місяць на тлі того, як надходження від валютних ОВДП та міжнародних партнерів не перекрили продаж валюти і виплати держборгу, повідомили в НБУ, пише УНН.

Міжнародні резерви України cтаном на 1 травня 2026 року за попередніми даними становили 48 214,7 млн дол. США. У квітні вони зменшилися на 7,3% – повідомили у регуляторі.

Як вказано, “така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті”. “Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів”, – вказали у НБУ.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в квітні надійшло 377,9 млн дол. США, у тому числі:

339,4 млн дол. – від розміщення валютних ОВДП;

38,5 млн дол. – через рахунки Світового банку.

Окрім того, Україна отримала кредит 1010,0 млн дол. відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

Водночас, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 716,6 млн дол. Окрім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 255,3 млн дол.

Чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 25,1% порівняно з березнем. Відповідно до балансових даних НБУ в квітні продав на валютному ринку 3 576,7 млн дол. – повідомили у Нацбанку.

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів, як зазначається, є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.