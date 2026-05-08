За минулу добу на Миколаївщині рятувальники ліквідували три пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у Коблівській територіальній громаді Миколаївського району горіло поле на площі 4 га. До гасіння залучались відділення місцевої пожежної охорони «Коблево» та «Рибаківка».

У Миколаєві вогнеборці ліквідували пожежу на одному з об’єктів міста.

Ще одну пожежу приборкали у Широківській ТГ Баштанського району — там горів дах будівлі, що не експлуатується.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Загалом до ліквідації залучались 30 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляло Інше ТВ, Всього дві пожежі було позавчора на Миколаївщині, але обидві – в екосистемах