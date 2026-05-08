Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га.

Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню.