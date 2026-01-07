Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з росією.

Про це після зустрічі Коаліції охочих заявив прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон, повідомляє УНН.

За його словами, під час зустрічі у Парижі було “досягнуто гарного прогресу”.

«Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи. Ми готові зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною, морських ресурсів для розмінування Чорного моря, продовження навчання українських військових офіцерів», – запевнив Крістерссон.

Він уточнив, що передумовою для цього є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та їх офіційне схвалення парламентом Швеції.

