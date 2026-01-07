Благодійна організація Ziedot.lv надсилає до України чергову партію допомоги, і цього разу до неї включено вже другий безпілотний водний дрон. Його придбано за кошти пожертв від мешканців та підприємств.

Про це повідомляє LSM.lv, передає Інше ТВ.

Вироблений у Латвії дрон спеціально пристосований для бойових умов і може працювати повністю автономно. Він значно більший за класичні повітряні дрони, оскільки для нього потрібні складніші технології. Водний дрон виглядає як невеликий човен, обладнаний камерами. Цей пристрій є особливо легким і міцним, адже його корпус виготовлений із використанням вуглецевого волокна.

У вантажі допомоги для України такий дрон включено вже вдруге — він повністю спроєктований і виготовлений у Латвії. Як колишні дрони, так і нинішній виробила компанія NEWT21. Її керівник Яніс Гарісонс розповів, що навесні було надіслано дрон катамаранного типу, а цей є бойовим дроном, більше призначеним саме для спостереження.

Цей морський дрон у тестовому режимі вже подолав 100 кілометрів у морі, а загалом здатний пройти до 700 кілометрів.

Дроном можна керувати як автономно — запрограмувавши місію, так і дистанційно. Причому він може працювати навіть в особливо складних бойових умовах. Гарісонс також додав, що такі дрони можна використовувати не лише у військовій сфері, а й для дослідження водойм.

Керівниця благодійної організації Ziedot.lv Рута Діманта зазначила, що загалом на цей водний дрон було зібрано понад 100 тисяч євро.

Українська сторона пройшла навчання з користування цим дроном наприкінці минулого року.

«За зібрані кошти це вже другий водний дрон, який передають Україні. Я вважаю, що це має велике значення. По-перше, українці можуть використовувати наші технології для захисту своєї держави.

Але не менш важливо й те, що Латвія має протяжний морський кордон, і ми бачимо, що в Балтійському морі постійно трапляються інциденти. Це означає, що й для нас самих важливо розвивати такі технології», — зазначив Діманта.

Минулого року загалом через платформу Ziedot.lv для України було зібрано понад 6 мільйонів євро, з яких 4 мільйони становила безпосередньо військова допомога.

Також Діманта повідомила, що цього року планується щомісяця надсилати до України вантажі військової допомоги щонайменше на 100 тисяч євро.

