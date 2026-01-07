У 2025 році унаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини та 261 об’єкт культурної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство культури України, передає Інше ТВ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення зазнали руйнувань 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури.

Серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини 153 мають статус національного значення, 1333 — місцевого, 154 — щойно виявлені. Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях. Найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області — 344, Херсонській — 297, Одеській — 182, Донецькій — 175, Київській області та м. Києві — 163.

Водночас внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2446 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 498 — повністю знищено. Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 1193;

бібліотеки – 854;

заклади мистецької освіти – 188;

музеї та галереї – 136;

театри, кінотеатри та філармонії – 50;

парки, зоопарки – 11;

заповідники – 9;

цирки – 4;

кіностудія у м. Києві.

Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює точний обрахунок кількості пам’яток та закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації.

Як повідомляло Інше ТВ, у січні 2025 року внаслідок дронової атаки на Миколаїв було пошкоджено шість об’єктів культурної спадщини (ФОТО)