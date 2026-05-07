Як повідомляло Інше ТВ, Президент Зеленський у виступі на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані сказав, що українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня в Москві.

Сьогодні російське ТБ опублікувало ролик, в якому «роздало цілі» для ударів по Києву, якщо щось піде не так на параді в москві.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Spravdi, передає Інше ТВ.

«У списку – Верховна Рада, урядовий квартал, Кабмін та Офіс Президента.

Але особливий рівень «визволителів» – це погрози ударами по посольствах Вірменії, Латвії та Японії.

Тобто кремль настільки «за мир», що в прямому ефірі обговорює удари по дипломатичних установах інших держав через страх за власне «побєдобєсіє»», – йдеться в дописі до відео.

