Європейський Союз не планує змінювати свою присутність у Києві або евакуювати дипломатичне представництво попри погрози росії щодо можливих атак напередодні 9 травня. У Брюсселі заявили, що російські заяви є частиною “безрозсудної ескалаційної тактики”. Про це під час брифінгу заявив речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануні, передає УНН.

Під час брифінгу журналісти запитали представника ЄС про заяву речниці мзс рф марії захарової, яка напередодні заявила, що іноземним дипломатичним місіям нібито направили ноту із закликом “забезпечити завчасну евакуацію персоналу з Києва” перед так званим “днем перемоги” у москві.

У відповідь речник ЄС наголосив, що Євросоюз не змінюватиме свою позицію чи присутність в українській столиці.

Що стосується нас, ЄС, ми не будемо змінювати нашу позицію чи присутність у Києві – заявив Ель Ануні.

Він також назвав публічні погрози росії частиною її ескалаційної політики.

Публічні погрози росії атакувати Київ є частиною її безрозсудної ескалаційної тактики. росія вкотре намагається перекласти провину на Україну за власну агресивну війну – зазначив речник.

У ЄС наголосили, що російські атаки на Київ та інші міста України є щоденною реальністю вже протягом тривалого часу.

Також у Брюсселі нагадали, що через російські удари вже були пошкоджені дипломатичні місії у Києві, зокрема й представництво ЄС.

росія щодня атакує Київ та інші міста України, вбиває мирних громадян і завдає ударів по інфраструктурі – сказав представник Євросоюзу.

Окремо в ЄС заявили, що попри численні заклики України до припинення вогню та мирних переговорів, зокрема останні пропозиції Володимира Зеленського, москва “ніколи не демонструвала серйозного наміру зупинити війну”.