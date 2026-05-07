Прокуратура розпочала досудове розслідування через атаки ударними БпЛА по Миколаєву та області – за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 травня 2026 року, у період з 12:00 до 13:00, ворог атакував ударними БпЛА місто Миколаїв та Снігурівську громаду. Під ударом опинилася критична та транспортна інфраструктура.

Внаслідок атаки пошкоджено транспорт та приміщення одного з підприємств, також сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів.

Попередньо, постраждалих немає.

Наразі встановлюється розмір завданих збитків.

На місцях подій прокурори спільно зі слідчими поліції та спеціалістами піротехнічних підрозділів ДСНС документують черговий воєнний злочин рф.