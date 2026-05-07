Чим ближче до 9 травня, тим більше страху і невпевненості демонструє Кремль. Так, уже кілька днів поспіль РФ лякає України неминучими наслідками, якщо Київ завадить Москві святкувати День перемоги. Але чим більша концентрація залякування, тим слабкішою виглядає сама Москва і Путін.

Не додасть їй ваги і значущості і список поважних гостей, який вирішив опублікувати Кремль напередодні урочистостей. Ось він.

Слід також врахувати, що Фіцо, за його власним зізнанням, на парад не піде – покладе квіти до могили Невідомого солдата.