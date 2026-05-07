Оператори 1-го окремого центру завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств рф та стратегічний об’єкт паливно-енергетичного комплексу противника.

Про це повідомляє Командування Сил безпілотних систем ЗСУ, передає Інше ТВ.

Підприємство забезпечує пальним центральні регіони росії та виконує замовлення для оборонного сектору, зокрема для забезпечення логістики збройних сил рф. Проєктна потужність заводу становить 13,1 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє понад 60 видів продукції, серед яких бензин, дизельне пальне, мастильні матеріали та сірка.

Унаслідок DeepStrike на території об’єкта пролунали вибухи та виникла пожежа. Детальні результати ураження уточнюються.

Сили безпілотних систем продовжують знижувати спроможності противника забезпечувати та підтримувати ведення війни проти України.

