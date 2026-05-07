В ніч на 7 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

У районі пункту базування “Каспийск” (Каспійськ, Республіка Дагестан, рф) уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 “Каракурт”, який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет “Калібр”.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Також уражено пункт управління противника у Соснівці Луганської області та пункт управління БпЛА ворога у районі Ясного на Донеччині.

Крім того, уражено склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області.

Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.