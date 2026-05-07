Постраждали локомотив та два вагони-прикриття, всі люди перебували в безпеці та не зазнали ушкоджень.

«Тривога в регіоні щойно закінчилася, ми вже знайшли резервний локомотив, а отже рейси №101/102 Миколаїв — Лозова та №206 Миколаїв — Херсон вирушили із затримкою +2:11 та +1:11 відповідно», – поінформували у транспортній компанії і додали, що просять пасажирів бути уважними та зважати на команди поїзної бригади.

