Європейський Союз підтримав ініціативу України оголосити режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Про це повідомив голова Європейської Ради Антоніу Кошта у вівторок, 5 травня.

-Ми вітаємо чергову ініціативу президента Зеленського щодо припинення вогню. Тривала війна Росії проти України спричинила величезні страждання та втрати. ЄС твердо підтримує всі зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Безглузді вбивства з боку Росії мають припинитися вже зараз, — наголосив Кошта.

