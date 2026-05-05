Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) продовжують документувати злочини проти національної безпеки України, вчинені під час війни. Мова про державну зраду, співпрацю з ворогом та інші правопорушення, пише Кореспондент.

Працівники ДБР працюють з цими справами по всій країні: від тимчасово окупованих територій до звільнених і прифронтових громад.

“Навіть якщо фігуранти переховуються або перебувають за кордоном, правоохоронці збирають докази та передають матеріали до суду”, – йдеться в повідомленні.

ДБР з початку повномасштабного вторгнення РФ розслідує 3 012 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки:

2 004 – за державну зраду;

795 – за колабораційну діяльність;

54 – за пособництво державі-агресору;

інші – за суміжними статтями.

Станом на квітень 2026 року:

1664 особам повідомили про підозру;

519 осіб оголосили в розшук;

1353 осіб перевіряють на причетність;

1473 обвинувальних акти вже направили до суду.