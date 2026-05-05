-Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари, – зазначив Зеленський.

-Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах.

Українські «фламінго» подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів. На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України.

Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили. Слава Україні!