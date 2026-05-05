Ціни на золото знизилися на тлі ескалації між США та Іраном у Перській затоці, що поставило під загрозу перемир’я та посилило інфляційні ризики. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Вартість золота опустилася приблизно до 4520 доларів за унцію після падіння на 2% у понеділок.

Зниження відбулося на тлі бойових інцидентів у регіоні, зокрема обміну ударами між США та Іраном.

Американські військові заявили, що відбили атаки Ірану та забезпечили прохід двох суден через Ормузьку протоку. Водночас ОАЕ повідомили про перехоплення іранських ракет і пожежу в порту Фуджейра після удару безпілотника.