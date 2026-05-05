Як повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – квітні 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 13,7 млн грн плати за ліцензії на виробництво: спирту коньячного і алкогольних напоїв, плати за ліцензії на право: оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились майже на 1,8 млн грн, або на 14,7 відсотка.

Слід зазначити, що за січень – квітень 2026 року платникам регіону видано 955 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:

733 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

194 – на право зберігання пального;

24 – на право роздрібної торгівлі пальним;

4 – на право оптової торгівлі пальним.

Разом з цим, за порушення податкового законодавства анульовано 912 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Нагадуємо, що суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на оптову, роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним за наявності у них відповідних ліцензій. Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів.