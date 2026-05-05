У Білому домі почали готуватися до того, що Республіканська партія на осінніх проміжних виборах до Конгресу США зазнає поразки.

Про це пише The Washington Post.

Офіс юрисконсульта Білого дому проводить закриті брифінги для політичних призначенців адміністрації про те, як найкраще підготуватися до нагляду з боку Конгресу, оскільки персонал починає готуватися до ймовірності значних перемог демократів на проміжних виборах у листопаді, повідомили два джерела, обізнані з цією темою.

За словами двох джерел, які говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права обговорювати це питання публічно, приблизно 30-хвилинні брифінги включали презентацію PowerPoint про те, як працює нагляд з боку Конгресу, та найкращі практики його реалізації. Співробітники офісу юрисконсульта закликали політичних призначенців бути обережними з тим, що вони пишуть, і надали рекомендації щодо того, як своєчасно відповідати на запити Конгресу, сказали джерела.

«Усім очевидно, що це дуже ймовірно», — сказав один із двох чиновників, які були присутні на закритому брифінгу, маючи на увазі можливість втрати республіканцями щонайменше однієї палати в листопаді. «Це була твереза ​​розмова».

Посадовець Білого дому, який побажав залишитися анонімним для обговорення приватних розмов, заявив, що офіс адвоката «надавав рекомендації відповідним зацікавленим сторонам для забезпечення дотримання правил нагляду та дотримання найкращих практик з січня 2025 року».

«У цьому немає нічого нового», – сказав чиновник.

Але нещодавні брифінги, принаймні деякі з яких відбулися протягом останнього місяця, відбувалися в зовсім іншому контексті та мають «сильний підтекст» проміжних виборів, сказав один із двох людей, які спілкувалися з The Washington Post.

Принаймні деякі співробітники вважали брифінги підготовчими, враховуючи зростаюче відчуття в адміністрації Трампа, що Республіканська партія має проблеми і що настав час готуватися до найгірших сценаріїв.

Популярність президента Дональда Трампа продовжує падати через економічний тиск, спричинений війною в Ірані, серед інших ключових питань. Демократи мають п’ятибальною перевагою в питанні, яку партію люди підтримують на виборах до Палати представників, порівняно з двобальною перевагою в лютому та жовтні, як показало опитування Washington Post-ABC News-Ipsos.

Президент та десятки членів його апарату пережили роки викликів до суду, свідчень та розслідувань до Конгресу протягом свого першого терміну і дуже чутливі до того, що вони вважали несправедливим та незаконним полюванням на відьом. Тим часом демократи, після місяців ухилення від цієї теми, відновили заклики до імпічменту Трампа після того, як він погрожував знищити іранську цивілізацію.

Трамп визнав електоральну вразливість Республіканської партії, неодноразово заявляючи у публічних виступах, що чинна партія майже ніколи не виграє проміжні вибори. Він також наголосив на ставках перегонів.

«Ви повинні виграти проміжні вибори, бо якщо ми не виграємо проміжні вибори, вони знайдуть привід для мого імпічменту», – сказав Трамп у січні. «Мене імпічментують».