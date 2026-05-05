Вибух на фабриці феєрверків у китайській провінції Хунань забрав життя 21 людини та поранив 61, що спонукало президента Сі Цзіньпіна до ретельного розслідування, повідомили у вівторок державні ЗМІ.

Вибух у Люяні, що знаходиться під управлінням столиці Хунані Чанша та є центром виробництва феєрверків, стався в понеділок, повідомляють CCTV та Сіньхуа, передає Reuters.

Відео з соціальних мереж показує величезні клуби диму, що здіймаються в чисте блакитне небо на тлі пишних зелених гір. Reuters підтвердило місце, показане на відео, яке було опубліковано в соціальних мережах 4 травня, як Чанша.



П’ять рятувальних команд з майже 500 осіб разом із трьома рятувальними роботами були направлені на місце події, застосувавши «скоординований підхід людини та машини» для проведення пошуків у форматі сітки, повідомляє «Сіньхуа».

Два склади чорного пороху на території заводу становили небезпеку високого ризику, йдеться у повідомленні, додаючи, що влада евакуювала мешканців із небезпечних зон, створила рятувальну зону радіусом 1 км та контрольну зону радіусом 3 км.

Вибух стався на території компанії з виробництва та демонстрації феєрверків Huasheng, повідомили державні ЗМІ.

Минулого року Китай експортував феєрверки на суму 1,14 мільярда доларів, що становить понад дві третини світових продажів, свідчать дані Обсерваторії економічної складності