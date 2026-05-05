Поліція Південної Африки провела надзвичайно ризиковану операцію: одного з офіцерів спустили з гелікоптера просто в річку Коматі, де повно крокодилів, – щоб дістати рештки зниклого бізнесмена.

Чоловік зник під час повені минулого тижня. Його автомобіль застряг, коли він намагався переїхати низький міст, а самого водія, ймовірно, змило стрімкою течією.

Коли правоохоронці прибули на місце, машина вже була порожньою – і це одразу наштовхнуло на думку про трагічний фінал, пише ВВС.

Підозрілий хижак

Пошуки розгорнули з повітря: до операції залучили дрони та гелікоптери.

Саме тоді рятувальники помітили невеликий острівець, де на сонці нерухомо лежали кілька крокодилів.

Досвід підказав командиру водолазного підрозділу Йогану Потгітеру, що один з хижаків поводиться незвично.

Рептилія майже не рухалася, не намагалася пірнути у воду попри шум техніки, а її черево виглядало неприродно роздутим – усе вказувало на те, що тварина нещодавно поїла.

Операція на межі ризику

Крокодила застрелили, після чого розпочалася складна й небезпечна операція з його вилучення.

Потгітер зізнався: навіть мертва тварина викликала страх – наближатися до такої туші, особливо з боку пащі, вкрай ризиковано. Попри це, офіцер закріпив крокодила тросом, після чого їх обох підняли з води гелікоптером.

Гігантську рептилію завдовжки близько 4,5 метра і вагою приблизно пів тонни доставили до національного парку Крюгера. Там у її кишківнику виявили людські останки, а також шість різних пар взуття.

Ця знахідка може свідчити про можливі інші жертви. За словами Потгітера, крокодили нерідко ковтають найрізноманітніші предмети.

Попереду – ДНК-експертиза, яка має встановити, чи належать знайдені рештки зниклому бізнесмену.