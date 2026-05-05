Цього року в дні вшанування закінчення Другої світової війни, 8 і 9 травня, правоохоронні органи знову введуть суворі загальні розпорядження щодо радянських меморіалів у Тіргартені, Трептоверському парку та Шенхольцер-Хайде. Постанови мають бути опубліковані наступного тижня і базуються на заборонах попередніх років.

Про це повідомляє газета «Berliner Morgenpost» з посиланням на представника берлінської поліції.

І на четвертий рік російського вторгнення в Україну заборонені прапори колишнього Радянського Союзу, Білорусі та російської республіки Чечня, але, згідно з позовом українських об’єднань, не заборонені прапори країни, що зазнала нападу. Під заборону також підпадає носіння військової форми або її частин, носіння військових знаків розрізнення, «окреме або виділене демонстрування літер «V» або «Z», а також демонстрування так званих стрічок Святого Георгія.

Крім того, заборонено піднімати вгору зображення глав держав Росії, Білорусі та Чечні. Частково виняток становлять дипломати та ветерани Другої світової війни. Також заборонено: відтворення та виконання російських маршів або військових пісень, а також демонстрація символіки та знаків, що прославляють російсько-українську війну, наприклад, зображення України без окупованих Росією територій та прапорів анексованих Росією сепаратистських територій.

Ймовірно, як пише німецька газета, проти загальних розпоряджень будуть вжиті юридичні заходи. Однак минулого року позов однієї з громадських організацій у адміністративному суді зазнав поразки. У межах термінового провадження ця організація намагалася домогтися, щоб радянські прапори все-таки було дозволено вивішувати на Меморіалі в Трептові. В обґрунтуванні судового рішення було зазначено, що заявленою метою загального розпорядження є збереження громадського спокою та забезпечення гідного відзначення пам’ятних днів. Це виправдовує заборону демонстрації певних символів, таких, як радянський прапор, у пам’ятні дні.

