У Columbia University оголосили лауреатів Pulitzer Prize 2026 року у сферах журналістики, літератури, драми та музики, пише Iнтерфакс.

“Pulitzer Prize Board оголосила переможців 2026 року, відзначивши роботи, що вирізняються глибиною, суспільною значущістю та художньою силою”, — йдеться в офіційному повідомленні.

У літературних категоріях цього року відзначили низку авторів, чиї роботи охоплюють теми війни, історичної пам’яті та соціальних трансформацій. Зокрема, премію за художню літературу отримав Daniel Kraus за роман “Angel Down”.

У категорії “Історія” нагороду присуджено Jill Lepore, яка досліджує ключові процеси американського минулого, тоді як у номінації “Нон-фікшн” переміг Brian Goldstone за роботу, присвячену актуальним соціальним викликам.

Лауреаткою премії у галузі поезії стала Juliana Spahr, чия творчість зосереджена на темах колективного досвіду та глобальних змін.

Як зазначають організатори, цьогорічні лауреати демонструють, що література і журналістика “залишаються ключовими інструментами осмислення сучасного світу”.

Пулітцерівська премія вважається однією з найвпливовіших нагород у світі, а її лауреати часто визначають ключові тенденції у глобальній культурі та медіа. Оголошення переможців традиційно відбулося у Нью-Йорку в Columbia University, який адмініструє премію з моменту її заснування.

Пулітцерівська премія була заснована у 1917 році за заповітом видавця Джозефа Пулітцера та щороку присуджується за видатні досягнення у журналістиці, літературі, драмі та музиці. Вона вважається однією з найпрестижніших нагород у світі та орієнтиром якості для медіа і культурної сфери.